Жители Москвы смогут оформить и получить загранпаспорт на пять лет в любом из 127 центров государственных услуг ежедневно, включая выходные. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Получить пятилетний загранпаспорт москвичам стало еще проще: это можно теперь сделать семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, то есть в любое время работы центров «Мои документы», — говорится в сообщении.

Начиная с 7 августа загранпаспорт на пять лет стало возможно и оформить, и получить в любом из центров госуслуг в каждом районе столицы. Москвичам и временно зарегистрированным в городе услугу окажут в любом центре независимо от прописки.

В Москве 97% услуг можно получить без привязки к месту жительства. Столичные центры «Мои документы» входят в тройку мировых лидеров по доступности, комфортности и управлению очередями, передает РИАМО. А по обратной связи с гражданами они возглавляют рейтинг.