Подготовительные инженерные работы начались в Ильинском сквере перед его благоустройством по программе «Моя улица». Работы планируют завершить к Дню города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Движение на время ремонта перекроют на крайних полосах Старой площади и Лубянского проезда, которые прилегают к скверу, пишут «Дни.Ру».

Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка «Зарядье», длина которого будет составлять 2,6 км.

Сквер, на территории которого расположены два монумента — памятник героям, павшим под Плевной, и памятник создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию, входит в Кремлевское кольцо и является объектом культурного наследия. Монументы пока ремонтировать не будут: первый находится в хорошем состоянии, а реставрация второго запланирована на следующий год.

После благоустройства по периметру сквера появится трехъярусный «зеленый экран» из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли, а также здесь оборудуют музей и лектории под открытым небом.

Общая площадь озеленения Ильинского сквера составит более 15 тыс. кв. м. На всей территории разобьют цветники. Осенью здесь дополнительно высадят более 5 тыс. кустарников и несколько десятков деревьев.

В настоящее время на территории сквера площадью 2,5 га уже демонтировали старое мощение, проводят работы по ремонту подземных коммуникаций. После этого будет обустроена кабельная канализация, куда уберут воздушные провода. Затем дорожки сквера выложат гранитной плиткой разных размеров и цветов.

В сквере применят новую систему мощения с выделением главных площадей и точек притяжения горожан. Форма, цвет и размер мощения будут перекликаться с покрытием на территории вокруг Политехнического музея и Лубянской площади, создавая ощущение единого маршрута.

В сквере появится встроенная в мощение наземная навигация. Пешеходные дорожки будут обрамлять не бортовым камнем, а листами из кортеновской стали общей протяженностью более 2 км, пишет сетевое издание m24.ru.