Россия сможет на 90% закрыть рынок овощами собственного производство через 3–5 лет, сообщил в понедельник глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в эфире канала «Россия 24».

«Нам нужно от силы пять, минимум три года, для того чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам», — пояснил министр, заметив, что российское производство развивается очень активно.

«За три года прибавили на 30% производство овощей. Это существенно», — заключил Александр Ткачев. Он также отметил, что в этом году сбор овощей не снизится, несмотря на неблагоприятную погоду, и сохранится на прошлогоднем уровне в 16–16,5 млн т.

Также Александр Ткачев заверил, что к осени цены на сельхозпродукцию в РФ снизятся, и подчеркнул, что уже сейчас стоимость самых необходимых овощей снизилась на 15%.