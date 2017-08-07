Цены на овощи в России начали снижаться. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, пишут «РИА Новости».

Ожидается, что цены продолжат снижение и осенью.

«К осени они (цены — ред.) будут снижаться безусловно, на овощи прежде всего, потому что этот сезон «больших овощей» уже дошел и, как следствие, это все скажется на цене», — сказал министр.

В настоящий момент на 15% подешевели самые необходимые овощи, отметил Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также сообщил, что рост сельхозпроизводства в 2017 году составит 3,5–4%.