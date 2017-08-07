Участки с исторической брусчаткой будут открыты на нескольких улицах в центре Москвы, рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Как уточняется в сообщении на сайте столичной мэрии, историческая брусчатка будет открыта на Тверской улице, Петровке, Сретенке и Земляном Валу.

Бирюков напомнил, что в 2015 году был открыт первый подобный участок, его площадь на Пушечной улице составила около 40 кв. м. Заммэра добавил, что на Славянской площади во время благоустройства были обнаружены цокольные этажи у церкви Всех Святых на Кулишках. По его словам, обнаруженные фундаменты будут освобождены от грунта, расчищены, отреставрированы и помещены под стекло.