Руководитель государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что в текущем году на проект «Стена» будет потрачено около 500 млн гривен.

«В 2017 году на проект было выделено 200 млн гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн гривен», – приводит его слова «Интерфакс». Цигикал обратил внимание, что 500 млн гривен, которое ведомство ожидает в текущем году, «составляет 55% от средств, необходимых только на этот год».

Наблюдается существенное недофинансирование этого проекта, добавил он.

«Стена» — сооружения на границе Украины и России в Харьковской, Луганской и Черниговской областях.