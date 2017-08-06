Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC дал комментарии по поводу возможных поставок оружия Киеву.

Макмастер уточнил, что американская сторона уже оказывает поддержку Украине, однако в интересах США — наращивать обороноспособность страны с целью «предотвращения дальнейших вторжений на территорию страны».

Как отмечает «Газета.ру», Вашингтон рассматривает различные варианты оказания поддержки. «Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — сказал Макмастер.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Пентагон передал Белому дому рекомендации, касающиеся поставки украинской стороне противотанковых комплексов Javelin, общая стоимость которых оценивается в $50 млн.