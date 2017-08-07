Сотрудники «Алроса», участвовавшие в спасательной операции на руднике «Мир» в Якутии, получат двойную зарплату. Об этом сообщила компания.

Соответствующий указ подписал президент «Алроса» Сергей Иванов.

«Президент «Алроса» Сергей Иванов подписал приказ об установлении повышающего коэффициента к зарплате для тех сотрудников, которые в рамках вахт спускаются в рудник для обеспечения безопасного ведения спасательной операции», — говорится в сообщении.

Для участников ликвидации ЧП на руднике будет остановлен коэффициент, равный двум.

Неконтролируемый выброс воды в шахту «Мир» произошел 4 августа. В тот момент на объекте находился 151 человек, 143 из них удалось спасти. Поиск оставшихся восьми горняков продолжается.