Крым, Сочи и Минеральные Воды возглавили список самых популярных направлений августа среди самостоятельных путешественников, передает в воскресенье агентство «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора сервиса бронирований авиабилетов Aviasales Яниса Дзениса.

По данным портала, на четвертом по популярности месте находится Махачкала, тогда как в прошлом году это место занимал Санкт-Петербург. На пятой строчке – Краснодар.

Наибольшим спросом среди зарубежных направлений у россиян пользуется столица Молдавии - Кишинев. В топ-5 также входят Бургас, Ереван, Тбилиси и Тиват.