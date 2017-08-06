Родственники горняков, которые остаются в шахтах подтопленного рудника «Мир» в Якутии, прибудут в город Мирный в понедельник, сообщила председатель профсоюза «Профалмаз» Мотрёна Скрябина.

«К настоящему времени мы связались со всеми родственниками тех горняков, с которыми пока не установлена связь. В частности, речь идет о родственниках четверых работников подрядной организации, которые остаются под землей. Шестеро их родных вылетают из Москвы», — уточнила Скрябина.

Профсоюз также связался с близкими тех горняков, которые являются работниками рудника «Мир». «Сейчас некоторые из их родных находятся на выезде — в отпуске. Завтра будет организован их перелет из различных точек: из Крыма, из Донецкой народной республики, фактически они к нам прибудут все в понедельник утром», — добавила председатель организации. Скрябина отметила, что все расходы по транспортировке родственников к месту происшествия взяли на себя компания «Алроса», которой принадлежит рудник, и профсоюз «Профалмаз».

Подтопление насосной станции произошло на руднике «Мир» в Якутии в пятницу днем. По данным МЧС, во время ЧП в шахтах находился 151 человек. 143 горняка были выведены на поверхность, несколько из них госпитализированы.