Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем желании сотрудничать с Россией и Китаем для реализации проекта санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.

«Являясь членом СБ ООН, правительство Японии продолжит тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей, а также с другими участвующими странами, а также намерено тесно сотрудничать с Китаем и Россией для обеспечения эффективности выполнения резолюций СБ ООН», — говорится в заявлении главы японского правительства, которое приводит «Газета.ру».

Синдзо Абэ также подчеркнул, что Япония намерена предпринять все возможные усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.