Первую часть монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби» перевезли к месту установки на Садовом кольце в Москве.

«По нашему плану к концу месяца мы не только все привезем, мы все соберем», — рассказал журналистам автор композиции Георгий Франгулян.

Основная часть мемориала «нарезана» на девять кусков, каждый из которых составляет 6 м в высоту и 3,3 м в ширину.

Монумент «Стена скорби» состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур.

Открытие памятника запланировано на 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.