Трамп: новые санкции будут иметь тяжелые последствия для КНДР
Президент США Дональд Трамп считает, что принятые СБ ООН санкции будут иметь тяжелые последствия для экономики КНДР.
«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15–0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали с нами. Очень большое финансовое влияние!» — написал Трамп в Twitter.
Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. В частности, предусматривается запрет на импорт из КНДР железа, руды, свинца, угля и морепродуктов.
Кроме того, страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР.