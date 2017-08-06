Президент США Дональд Трамп считает, что принятые СБ ООН санкции будут иметь тяжелые последствия для экономики КНДР.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15–0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали с нами. Очень большое финансовое влияние!» — написал Трамп в Twitter.

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. В частности, предусматривается запрет на импорт из КНДР железа, руды, свинца, угля и морепродуктов.

Кроме того, страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР.