Американский производитель автомобилей General Motors (GM) объявил масштабный отзыв реализованных автомобилей двух марок — Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500, выпущенных в 2014 году.

Около 800 тысяч машин по всему миру могут иметь неполадки в системе рулевого управления и должны пройти проверку. Подавляющее большинство подлежащих отзыву автомобилей были проданы в США и эксплуатируются там же, однако порядка 100 тысяч транспортных средств ушли на экспорт и сейчас находятся в других странах, передает телеканал «Звезда».

В пресс-службе GM уточнили, что проблема, из-за которой решено отозвать автомобили, возникает при выполнении маневров на невысокой скорости: в системе рулевого управления может временно выйти из строя электроусилитель руля, и водитель лишится контроля над автомобилем.

General Motors — это крупнейшая автомобильная корпорация в США и одна из самых крупных в мире, ее предприятия размещены в 30 странах, продажи продукции ведутся на рынках 192 стран.