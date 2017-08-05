В матче первого тура чемпионшипа «Халл Сити» в гостях сыграл вничью с «Астон Виллой». Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1.

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте — отличился нападающий хозяев поля Габриэль Агбонлахор. Подопечные Леонида Слуцкого ответили на 62-й минуте ударом Джаррорда Боуэна.

Этот матч стал первой официальной игрой для российского специалиста.

Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне текущего года. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вывести команду в элитный дивизион английского футбола.

Во втором туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Бертоном». Матч пройдет 12 августа.

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