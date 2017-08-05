Совет безопасности ООН должен изучить информацию о возможном применении коалицией во главе США фосфорных бомб при бомбардировке сирийской Ракки, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Опять удар США по госпиталю. В ООН надо потребовать от «гуманистки» Хейли ответить, что за гуманные мотивы стоят за применением фосфорных бомб», — написал сенатор в Twitter.

Опять удар США по госпиталю. В ООН надо потребовать от"гуманистки"Хейли ответить, что за гуманные мотивы стоят за применением фосфорных бомб — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 5, 2017

Ранее зампредседателя отделения Сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад заявила, что международная коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Ракке.

По ее словам, при бомбардировке использовались запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы.