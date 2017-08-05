Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по жилым кварталам сирийского города Ракка, в результате которого погибли как минимум 43 человека.

Самолеты коалиции совершили бомбардировки кварталов города в субботу, 5 августа, сообщает SANA со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства уточнил, что еще несколько местных жителей получили ранения. Городу нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее СМИ сообщили, что коалиция во главе США нанесла удар по больнице в Ракке, причем использовались запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы.