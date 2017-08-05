Ограничение количества внеплановых проверок позволит формировать более комфортную среду для бизнеса, заявил «Известиям» член президиума объединения предпринимателей «Опора России» Юрий Савелов.

3 августа президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы число внеплановых проверок предпринимателей было сокращено до 30% от количества плановых. В числе других мер по защите бизнеса глава государства предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных действий на предприятиях и освобождать предпринимателей из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут активных следственных действий. Кроме того, по мнению Путина, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде.

«Большого взлета экономики в случае реализации этих предложений ждать не стоит. Но положительные действия, улучшающие жизнь бизнеса, — это кирпичик в основание прозрачности системы», — отметил Юрий Савелов.

При этом бизнес-объединения не совсем готовы к реализации права на защиту своих членов, поскольку это в основном предприниматели: чтобы защищаться в суде, нужны профессиональные юристы, считает эксперт. Однако эта мера может привести к тому, что удастся собрать адвокатов, «заточенных под защиту бизнеса», — специалистов в этой отрасли крайне мало, добавил Савелов. По его словам, это положительный момент, так как теперь такие юристы смогут работать эффективнее.

«Министерством Мишустина [руководителя Федеральной налоговой службы] была проведена огромная работа. В результате проблема неуплаты НДС была решена, платит вся страна, существуют электронные книги, в которых всё это видно. Но если вы, допустим, продали кому-то на 100 тыс. мебели и у вас электронные книги «не бьют», то налоговая инспекция это видит и это повод для внеплановой проверки, изъятия серверов. Это человеческий фактор — вы продали, они не отразили, а налоговая имеет право на основании электронного сбоя открыть внеплановую проверку», — рассказал эксперт, комментируя предложение о сокращении числа внеплановых проверок.

В настоящее время у системы много недоработок, она действует второй год, поэтому приехать с проверкой могут на основании двух-трех несостыковок, отметил эксперт. По его словам, во время разбирательства затребовать могут всё — серверы, документы.

Что касается заключения под стражу при отсутствии активных следственных действий, то это один из наиболее эффективных способов отнять бизнес у владельца, подчеркнул Савелов: «следствие не ведется, человек просто сидит: когда хотят действительно докопаться до истины, ведут активные следственные действия».