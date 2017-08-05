Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что действия ВВС США в Сирии необходимо разобрать на площадке ООН и признать их некомпетентными и преступными.

«Пора на площадке ООН сделать разбор полетов ВВС США, в прямом и переносном смысле. И разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение нетеррористов», — сказала вице-спикер. По мнению Яровой, в последнее время со стороны коалиции «слишком много обмана в ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления».

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на заместителя руководителя местного отделения Красного Полумесяца, международная коалиция во главе с США нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 17 человек. По словам замглавы отделения Красного Полумесяца, террористов ИГ (запрещена в РФ) в госпитале не было.