Организатор рыбных туров житель Иркутска Михаил Климов считает, что президент России Владимир Путин пойманным на блесну окунем продемонстрировал хороший уровень рыбацкой подготовки.

«Я смотрел сюжет по интернету несколько раз. Красивая сибирская природа, места рыбные. Я подводной рыбалкой не увлекаюсь, хотя наблюдать за охотой на щуку было интересно. А вот улов на блесну впечатлил. Отличный окунь! Удивило, что президент катушку на спиннинге крутит левой рукой. Это редкость», — рассказал иркутянин «РИА Новости».

По словам рыболовного эксперта, отдых в Сибири с купанием в реке и рыбалкой — «это для настоящих мужиков».

Климов также порадовался, что именно такой отдых предпочитает российский президент.

«Здорово, что нашему президенту по душе именно такой отдых. Все это дорого и нам, сибирякам», — добавил Климов.