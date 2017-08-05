Президент Украины Петр Порошенко в День воздушных сил страны совершил полет на истребителе МиГ-29. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Украинский президент прибыл на аэродром Винницкой области на истребителе, чтобы поздравить военных летчиков с праздником.

«Спасибо за безупречную военную службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба», — написал Порошенко.

Телеканал «112 Украина» опубликовал видео с прибытием украинского президента в аэропорт. На кадрах видно, что Порошенко сидел на месте, расположенном за пилотом.