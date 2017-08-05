Строители моста через Керченский пролив сняли со стапеля его железнодорожную арку. Конструкцию массой более 6 тыс. т предстоит передвинуть на 90 м к понтонам, передает Интерфакс.

«Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами», — цитирует агентство сообщение информационного центра проекта.

Арка длиной 227 м перемещается по пирсам на специальных «салазках» в виде полированных металлических листов. В конце пирсов ее погрузят на плавучую систему и затем доставят к фарватеру моста.

Крымский мост станет самым длинным в России, он соединит материковую часть с полуостровом 19-километровой автомобильной и железной дорогой. Движение планируется открыть в декабре 2018 года.

31 июля на керченском берегу была достроена автомобильная арка моста.