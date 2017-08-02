Первый понтон для перевозки и установки арок Крымского моста доставили в Керчь из Севастополя. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Плавучую опору доставили на буксире с причала «Севморзавода» в сопровождении судов обеспечения на набережную керченского судостроительного завода «Залив» утром в среду, 2 августа, сообщает телеканал «360».

На борту понтона, чья длина составляет более 60 м, высота — около 12 м, а ширина — 35 м, установлены специальные дизель-гидравлические станции для питания электрооборудования и системы балластных насосов.

Кроме того, плавучая опора оборудована системой позиционирования для обеспечения точного заведения на тросах для погрузки арочных пролетов моста. Пролеты перевезут и смонтируют после окончания подготовительных работ в сентябре 2017 года.