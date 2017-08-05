Новые меры по защите бизнеса от административного давления — это один из способов активизировать интерес предпринимателей, сказал «Известиям» директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы количество внеплановых проверок предпринимателей в России было сокращено до 30% от числа плановых, а также предложил запретить следственным органам изымать сервера и жесткие диски при проведении следственных действий на предприятиях и освобождать предпринимателей из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут активных следственных действий. Кроме того, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде, считает глава государства.

«Все эти предложения, с одной стороны, комфортны для ведения бизнеса, с другой — это создание условий по стимулированию бизнеса активнее отстаивать свои интересы. Несмотря на то что весь бизнес хочет расти, далеко не весь он готов к активным действиям — предприниматели не всегда приходят на совещания, например с руководством региона, не все проявляют активность в отраслевых мероприятиях», — отметил Калмыков.

Действия относительно контроля воспринимаются достаточно серьезно, но, к сожалению, быстрого результата не всегда удается достичь, добавил эксперт, — однако вопрос будет «доведен до приличного состояния» путем регулярного внимания первого лица.

Ситуации, при которых предпринимателей держат под стражей и не всегда понятно, почему, когда не ведется активное следствие, действительно случаются — поэтому необходимо искать новые регламенты, пути решения этой проблемы, подчеркнул Калмыков. Он пояснил, что нередко предприниматели в этих случаях оказываются под стражей не из-за нарушений, а ввиду нечистой конкурентной борьбы.