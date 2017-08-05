Автобус перевернулся в Турции, пять человек погибли
По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции.
Следовавший из Стамбула в Самсун рейсовый автобус сошел с трассы в районе города Мерзифон, после чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП 36 человек пострадали, погибли пятеро.
Как сообщает «Газета.ру», все пострадавшие в аварии были доставлены в больницу.
До сих пор на месте работают службы спасения и медики. Полиция расследует причины, повлекшие за собой страшное ДТП.