По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции.

Следовавший из Стамбула в Самсун рейсовый автобус сошел с трассы в районе города Мерзифон, после чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП 36 человек пострадали, погибли пятеро.

Как сообщает «Газета.ру», все пострадавшие в аварии были доставлены в больницу.

До сих пор на месте работают службы спасения и медики. Полиция расследует причины, повлекшие за собой страшное ДТП.