Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о последствиях новых санкций США для России и о работе нефтегазовой компании в условиях введенных ограничений. По его словам, «Роснефть» намерена работать на минимизацию влияния новых санкций, которые, в свою очередь, наносят ущерб самим американцам.

«Мы будем искать возможность работать так, чтобы действия санкций минимизировать», –– сказал глава «Роснефти».

Сечин отметил, что действие санкций уже отражаются негативно на самом президенте США Дональде Трампе, полномочия которого были ограничены.

«Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить?» –– заявил глава «Роснефти» журналистам. Он отметил, что компании Exxon был выписан штраф на сумму $2 млн за контакты с российской стороной. «То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», –– подчеркнул Сечин.

Напомним, новый закон о санкциях США против России был подписан американским президентом накануне в среду.