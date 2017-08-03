Первый городской сервисный центр по ремонту гаджетов «Чудо техники» открылся в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Располагается он на шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2. Кроме того, уже запущен агрегатор с соответствующим названием, он распределяет заказы между мастерскими. Как отмечает пресс-служба проекта, раньше заявку на ремонт цифрового устройства можно было оформить только онлайн, а за техникой к клиенту выезжал курьер. С открытием сервисного салона теперь клиенты имеют возможность сэкономить на доставке, если сами принесут устройство в пункт приема. Как сообщает телеканал «360», салон может принять до 100 клиентов в день, а некоторые гаджеты могут отремонтировать прямо на месте в день обращения.

До конца года в столице также планируется запуск еще нескольких точек приема гаджетов на ремонт, в частности, флагманского салона «Чудо техники» рядом со станцией метро «Курская».