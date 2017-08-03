Ксения Собчак станет ведущей возобновленного проекта «Фабрика звезд». Возвращение полюбившегося зрителям реалити-шоу планируется уже осенью 2017 года на телеканале «Муз-ТВ».

Кандидатуру Собчак на должность ведущей утвердил директор музыкального телеканала Армен Давлетяров. В соцсети Instagram опубликовано видео их переговоров. Сумма гонорара Собчак пока не разглашается. По некоторым данным, вопрос находится на стадии согласования, сообщает «Ридус».

Сообщается, что Ксения Собчак была не единственным кандидатом на роль ведущей. Рассматривались также кандидатуры Леры Кудрявцевой и Ирины Дубцовой, победительницы четвертой части проекта. Продюсером возобновленного шоу выступит Виктор Дробыш. Он же являлся сопродюсером четвертого сезона оригинальной «Фабрики звезд», производством которой занимался «Первый канал».