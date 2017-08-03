Нефтяная компания «Роснефть» продолжит работу в Венесуэле и планирует наращивать сотрудничество в сфере ТЭК.

Об этом заявил журналистам глава компании Игорь Сечин.

«В настоящее время мы добываем 9 млн т нефти в год ежегодно, занимаемся трейдингом венесуэльской нефти, и, как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать», — цитирует его ТАСС.

Сечина отметил, что компания не занимается политикой, а развивает добычные проекты в Венесуэле.