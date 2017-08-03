ДТП с участием легкового автомобиля и нефтевоза произошло в Ульяновской области. Авария спровоцировала разлив нефти, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром на 23-м км трассы 73К-1163 между населенными пунктами Филиповка и Новоселки в Мелекесском районе. В результате аварии у нефтевоза сорвало кран и произошел разлив нефти на проезжую часть и обочину дороги (примерно 28 куб. м).

В ликвидации последствий было задействовано две единицы техники и четыре человека личного состава МЧС, передает 1ul.ru.