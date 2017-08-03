Апелляционный суд Литвы сообщил о том, что защита гражданина РФ Николая Филипченко, которого 7 июля Вильнюсский окружной суд по обвинению в шпионаже приговорил к лишению свободы на 10 лет, обжаловала приговор.

«Полученная Вильнюсским окружным судом жалоба будет рассмотрена в Апелляционном суде», — заявила представитель инстанции Вилма Буденене.

По версии литовской стороны, Филипченко, якобы являясь сотрудником ФСБ РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы. Россиянина задержали в 2015 году, когда тот ехал из Калининграда на поезде через территорию страны.