Движение транспорта по Москворецкой набережной в центре Москвы будет закрыто в ближайшие выходные в связи с проведением работ по созданию парка «Зарядье». Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что движение будет закрыто на участке набережной между Большим Москворецким мостом и Китайгородским проездом в обе стороны.

Как сообщает телеканал «360», ограничение начнет действовать с 23:00 пятницы, 4 августа, до 09:00 субботы, 5 августа. Также, движение снова будет перекрыто вечером в субботу с 23:00 до 22:00 воскресенья, 6 августа.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.