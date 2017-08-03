В Еланском учебном центре, расположенном в воинской части 31612 на территории Свердловской области, произошло побоище с участием более 150 человек. Дрались стенка на стенку приезжие контрактники и солдаты местного гарнизона. Ножевые ранения получили 14 человек, в том числе один офицер.

Как сообщил ИА «Ура.ру» источник в военном ведомстве, конфликт возник, когда прошедшие курсы выживания ребята из Тувы отмечали окончание учебы. Около 60 контрактников употребляли алкоголь, а затем пошли в атаку на казарму. У нападавших были ножи и заточки. Им дали отпор 100 бойцов Еланского гарнизона. В итоге пострадали 13 местных солдат-контрактников, еще один офицер был госпитализирован в больницу, расположенную в Екатеринбурге.

Старшие офицеры Центрального военного округа уже прибыли на место драки для расследования. Группу возглавляет заместитель командующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев.

В Министерстве обороны «Известиям» сообщили, что драка произошла на почве бытового конфликта.

«В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины. По результатам проведенного в тот же день медицинского освидетельствования всех военнослужащих, никаких фактов употребления алкоголя в подразделении не выявлено. Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия – абсолютная ложь», - говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве также уточнили, что командование ЦВО проводит разбирательство и все виновные будут привлечены к ответственности.