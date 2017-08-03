В районе складов минобороны Абхазии в селе Приморском Гудаутского района, где 2 августа произошло несколько взрывов, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб ведут поиски троих человек.

«Пропали три человека, их ищут. Погибли они или нет, мы не знаем пока достоверно», — рассказали в дежурной части райотдела МВД республики «РИА Новости».

Собеседник агентства также добавил, что 3 августа в районе была объявлена тревога, «весь личный состав находится на месте», ведутся поиски людей.

Ранее МВД Абхазии сообщило о том, что в результате ЧП погибли двое человек. Кроме того, в результате трагедии пострадали 60 человек, 27 из которых — россияне.