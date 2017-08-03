В рамках масштабной реконструкции, которая проходит в столичном парке ВДНХ, при разборе кирпичной кладки павильона №6 «Химия», были обнаружены барельефы, ранее считавшиеся утраченными.

«Сюжетные барельефы — один с изображением доярки и свинарки, а другой, прославляющий богатый урожай фруктов, овощей и злаковых культур Литовской республики, — представляют собой действительно ценные произведения искусства. На основе изучения исторических справок и фотографий мы предполагали, что за кирпичной кладкой могут быть барельефы, но мы никак не ожидали, что они будут в такой хорошей степени сохранности», — заявил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как сообщается на портале столичного градоначальника, барельефы украшали стену павильона с 1954 по 1969 годы, когда тот представлял Литовскую ССР.