В 2018 году на территории ВДНХ откроется более десяти музеев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Музейный город будет состоять из центра «Космонавтика и авиация», Музея атомной электростанции, а также музея «Дом винтажной музыки». По словам генерального директора ВДНХ Екатерины Проничевой, в комплекс также войдет несколько музеев Министерства культуры РФ.

Сообщается, что одной из основных площадок комплекса станет Музей ВДНХ. Он расположится в крыле арки главного входа. В нем будут представлены интерактивные панели с информацией о разных этапах строительства павильонов, художниках, скульпторах и архитекторах, которые участвовали в создании выставки.