В Абхазии найдены тела двух человек, которые погибли, предположительно, в результате взрыва на складе боеприпасов. Об этом сообщает МВД республики.

«Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека», — добавили в ведомстве.

Напомним, серия взрывов на складах минобороны Абхазии произошла накануне днем в селе Приморском Гудаутского района. Причины трагедии, в результате которой пострадали 60 человек (27 из них — россияне), предстоит выяснить.