Завершился процесс вывода боевиков запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» из Ливана в Сирию, передает «РИА Новости».

Всего вышло 116 автобусов, не считая колонны Красного Креста, составленного из 17 машин, сообщил собеседник агентства.

Ливанское движение «Хезболлах» с 21 июля сумело освободить от террористов 90 квадратных км горного района Эрсаль. Совместно с сирийскими войсками также был полностью взят под контроль соседний горный район Флита.