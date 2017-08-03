Росстат сообщил о росте объема экспорта из РФ ракообразных и моллюсков, в том числе устриц: по сравнению с периодом с января по май 2016 года за первые пять месяцев нынешнего года он увеличился на 62%. Партнерами нашей страны в этой сфере сбыта являются Южная Корея, Япония, Нидерланды, Молдавия, Казахстан и Белоруссия.

Активное развитие морских плантаций для выращивания водных организмов (аквакультуры) в России началось в рамках программ по импортозамещению после введения западных санкций.

В общей сложности за указанный период 2017 года РФ экспортировала 27,4 тыс. тонн ракообразных (крабов, креветок, раков и омаров) и почти 4 тыс. тонн моллюсков (гребешков, каракатиц, устриц и мидий) на общую сумму в $280 млн.

Импортируются на российский рынок такие морепродукты, как ракообразные и моллюски, преимущественно креветки. С начала 2017 года по конец мая закупки обошлись РФ в общей сложности в $106 млн.

Примечательно, что экспортирует Россия преимущественно свежих ракообразных и моллюсков, а импортирует мороженые морепродукты. По мнению экспертов, наращивать объем экспорта позволяет увеличение вылова и повышение объемов импорта.

Подробнее – в материале «Известий»: Россия стала крупным экспортером крабов и устриц