Верховный военный совет Турции постановил заменить командующих армией, военно-воздушными силами и флотом страны.

Как сообщает издание Daily Sabah, решение было принято в ходе четырехчасового заседания военного руководства Турции при участии главы правительства страны Бинали Йылдырыма. Он пояснил, что новые перестановки необходимы для борьбе с терроризмом и нестабильностью в стране.

Решение совета направлено президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на утверждение.

Напомним, попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Жертвами мятежа стали 265 человек, более 2 тыс. были ранены. Попытка госпереворота была совершена при использовании танков и авиации. Действия разворачивались в основном в Анкаре и Стамбуле.

В течение той ночи властям Турции удалось нейтрализовать зачинщиков мятежа и подавить попытку переворота. После этого в стране произошли массовые задержания не только военных, но и чиновников, ученых, политиков.

Турецкие власти считают, что путчисты вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETO.