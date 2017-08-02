Актер Сергей Бодров-младший выбран символом кинофестиваля «Окно в Европу», который будет проходить в Выборге с 6 по 12 августа.

«Фестиваль создавался в 1993 году. Мы думали, кто может олицетворять кинематограф того времени, и решили, что это Сергей Бодров-младший», — цитирует программного директора фестиваля Алису Струкову агентство «Интерфакс».

Генеральный продюсер фестиваля Геворг Нерсисян подчеркнул,что последние 25 лет Сергей Бодров-младший является единственной серьезной звездой в российском кинематографе.

Напомним, актер известен по картинам «Война», «Брат», «Кавказский пленник». Он трагически погиб 20 сентября 2002 года при сходе ледника Колка в Кармадонское ущелье. В результате ЧП погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в этом ущелье свой фильм «Связной».

В ходе спасательной операции было обнаружено 17 тел погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести. Ледник Колка практически полностью обесточил Кармадонское ущелье, одно из самых живописных в Северной Осетии. Под ледником оказались селение Кармадон в 15 домов, база отдыха Северо-Осетинского госуниверситета, база Министерства юстиции, корпус санатория «Кармадон» и ряд других объектов,

«Окно в Европу» — ежегодный российский национальный фестиваль игровых (полнометражных), документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.