Сразу несколько регионов Украины поддержали июньское решение Киевского областного совета потребовать запуска процедуры импичмента Петру Порошенко . Принять процедурный закон об импичменте президенту Верховную раду призвали д епутаты из 10 областных советов Украины .О необходимости отставки действующего президента от имени нескольких законодателей облсоветов заявил глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецкой областной раде Дмитрий Павел, обращение которого оказалось в распоряжении «Известий». При этом призывы привлечь украинского лидера к ответственности прозвучали как из Западной, так и Центральной и Восточной Украины от представителей разных политических сил.

В последние месяцы требования запустить импичмент Петру Порошенко неоднократно звучали в парламенте страны. Особую активность в этом вопросе продемонстрировала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». Пока народные депутаты спорили, Киевский областной совет успел официально потребовать от парламентариев инициировать процедуру отставки главы государства, предварительно приняв необходимый закон, который за 25 лет независимости страны так и не появился. Теперь в поддержку решения киевских коллег выступили депутаты целого ряда крупных регионов Украины.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецком облсовете Дмитрий Павел от лица соратников из других регионов заявил, что любой президент должен понимать: «данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать».

— Я уверен, что в сентябре Черновецкая областная рада подготовит обращение к центральным органам власти, чтобы те всё же приняли закон про импичмент президента Порошенко , — сказал депутат, напомнив и об обращении Киевского областного совета.

В своем заявлении, которое попало в распоряжение «Известий», он выразил надежду, что до конца года все областные рады потребуют импичмента для действующего президента, который «несет персональную ответственность за ситуацию в стране».

— Социально-экономическое положение, которое мы наблюдаем на территории нашей страны, наталкивает нас на мысль, что мы приближаемся к пропасти. Полный дисбаланс власти привел к тому, что нет четкого контроля над украинской экономикой. Из-за коррупции, из-за темпов инфляции наша экономика приближается к африканским , — считает Дмитрий Павел.

Своего депутата поддержал и участник АТО Виталий Запарнюк из Черновцов , заявив, что «идеалы майдана преданы, вокруг расцветает коррупция, Порошенко держит деньги в офшорах, в то время когда идет война».

— Страна летит в пропасть! — сказал Запарнюк, потребовав отставки Петра Порошенко.

Депутат Тернопольского облсовета Василий Деревляный отметил, что несколько месяцев назад местная рада уже потребовала досрочных выборов президента и парламента страны. По его словам, фракция «Батькивщина» вскоре инициирует обращение к Верховной раде, в котором потребует принять закон «о процедуре импичмента президенту Украины».

В Днепропетровском совете напомнили, что Петра Порошенко выбирали в том числе за его обещание «закончить войну за неделю», а между тем экономика не работает, в политике хаос, а война не прекращается. Местный депутат Антонина Ульянина уверена, что «дальше с этим президентом» будет только хуже.

— Я за саму идею импичмента однозначно и беспрекословно! — лаконично поддержал коллег депутат Хмельницкого облсовета Михаил Бойко.

В Николаевском и Запорожском областных советах подчеркнули, что кредит доверия Петру Порошенко упал «катастрофически», поэтому решение Киевского облсовета необходимо поддержать. При этом в Николаеве и Запорожье признались, что многие боятся пока публично высказываться за отставку президента, однако уже в рамках осенней сессии большинство местных законодателей должно проголосовать за обращение к Верховной раде и потребовать «Порошенко на выход». Аналогичное мнение высказали и глава фракции «Батькивщины» в Черкасском совете Михаил Мущиек и депутат Василий Столяр из Волынского облсовета. А депутат из Закарпатья Андрей Шекета назвал ненормальной ситуацию, когда по конституции страны импичмент возможен, а процедурного закона нет.

Одно из наиболее резких заявлений сделал глава фракции всё той же «Батькивщины» во Львове Юрий Гудима, призвав снять неприкосновенность «со всех, включая Порошенко». По его мнению, «когда все будут в равных условиях — больше ответственности, возможно, что-то стране поменяется к лучшему».