Туристическим объектам Калининградской области, включенным в федеральную целевую программу с 2019 года, будет оказана инвестиционная поддержка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Что касается туристической привлекательности, я думаю, что мы будем в этом смысле шире смотреть на регион и не просто инвестировать в какой-то объект, а действовать комплексно», — приводит слова Мутко портал «Клопс.Ru».

Председатель правительства добавил, что основная задача новой федеральной программы, которая вступит в силу в 2019 году, помимо развития туристического кластера, сможет поддержать инвесторов с точки зрения строительства гостиниц, субсидирования ставок по кредитам, дотирования туристического потока.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что на развитие туризма в регионе планируется направить 45 млрд рублей. Эти средства намерены реализовать до 2029 года.