Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛ. Об этом спортсмен рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Зарипов отметил, что тренируются каждый день и готовится к новому сезону, несмотря на дисквалификацию, поскольку любые паузы в его возрасте могут сказаться на дальнейших результатах.

Хоккеист подчеркнул, что будет добиваться сокращения срока дисквалификации. При этом спортсмен не исключил, что отправится играть за океан.

«Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов», — резюмировал Зарипов.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Зарипова на два года. В допинг-пробах хоккеиста были обнаружены препараты класса S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты. Решение ИИХФ не распространяется на НХЛ.