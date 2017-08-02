Социальная сеть «ВКонтакте» официально заявила о том, что намерена оказать информационную поддержку кинокартине Алексея Учителя «Матильда».

Отмечается, что компания приняла такое решение после того, как создатели фильма провели для представителей соцсети закрытый показ «Матильды».

«Историческая драма о жизни молодого Николая II уже стала предметом бурной общественной дискуссии. «ВКонтакте» считает своим долгом дать пользователям социальной сети максимум объективной информации о фильме, чтобы позволить им составить собственное мнение и самостоятельно принять решение, смотреть его или нет», — говорится в сообщении, которое приводит RNS.

Кроме того, «ВКонтакте» появилось официальное сообщество новой работы Учителя, где все желающие смогут посмотреть эксклюзивные ролики о том, как снимался фильм, прочитать интервью с его режиссером и изучить редкие фотографии из жизни самого Николая II.