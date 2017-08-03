Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране. В срок до 17 августа премьер поручил рассмотреть пакет предложений, среди которых есть весьма радикальные — например, ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в крупных городах и на курортах. Эти предложения были внесены в правительство руководством КамАЗа, который недавно объявил о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта.

Глава правительства Дмитрий Медведев 21 июля дал поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу проработать предложения по мерам господдержки развития электрического транспорта, представленные ему генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. В тот день премьер-министр проводил в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) совещание по развитию электрического и беспилотного транспорта, перед которым прокатился на беспилотном мини-электробусе «ШАТЛ», разработанном НАМИ совместно с КамАЗом.

«Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами», — говорится в поручении Дмитрия Медведева (копия документа есть у «Известий»).

Глава КамАЗа предложил правительству принять программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и ввести ограничения использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в городах-миллионниках и курортных зонах.

В числе других предложений КамАЗа — выйти с рекомендациями к субъектам РФ установить «нулевую» ставку транспортного налога на электромобили и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных парковочных мест на муниципальных парковочных пространствах для электромобилей и гибридов, а также ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Эти предложения совпадают с планами государства уделять особое внимание стимулированию использования более экологичного транспорта. Уже сейчас в некоторых городах, включая Москву, владельцы электромобилей обладают правом на бесплатную парковку.

По словам официального представителя Минэкономразвития Елены Лашкиной, в будущем владельцам электромобилей могут быть предоставлены право движения по полосам общественного транспорта, скидки на страхование автомобиля, налоговые льготы. При этом полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта (в том числе электромобилей) предполагается уже с 2020 года, что зафиксировано в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года.

В Минэкономразвития пояснили, что рассматривают сейчас мировой опыт в этой сфере.

— Те автомобили, которые не будут соответствовать экологическим стандартам, скорее всего, будут ограничены в использовании. Возможно, им будет ограничен въезд в некоторые городские зоны, — заявила Елена Лашкина.

По данным Минэкономразвития, спрос на электромобили на первых этапах планируется субсидировать. Эта мера, скорее всего, будет действовать до 2025 года. Но конкретные сроки, объемы и условия предоставления государственной поддержки будут определены только после утверждения стратегии.

Сергей Когогин также высказался за снижение стоимости электроэнергии, используемой для зарядки электромобилей, до уровня цен для физических лиц (в отдельных регионах эти цены отличаются до 2,5 раза), а также за предоставление права электросетевым организациям оказывать услуги по зарядке транспортных средств с электродвигателями.

В «Россетях» «Известиям» сообщили, что всецело поддерживают такие инициативы, поскольку они способствуют решению проблемы оплаты электроэнергии, потребляемой во время зарядки «розеточных» автомобилей. Как ранее сообщали «Известия», сейчас «Россети» реализуют масштабный проект создания общероссийской сети электрозаправочных станций.

В Минэнерго поставили под сомнение целесообразность обсуждаемых правительством мер. По мнению представителей министерства, установление стоимости электроэнергии на уровне тарифов для физлиц увеличит перекрестное субсидирование, а оказание электросетевыми компаниями услуг по зарядке транспортных средств будет противоречить федеральному закону по запрету на совмещение монопольных и конкурентных видов деятельности.

— Каждый должен выполнять свои функции — сетевые компании подключать электрозаправочную инфраструктуру к сетям, а сбытовые компании — реализовывать электроэнергию. Зарядка транспортных средств ничем не отличается от зарядки, например, ноутбуков или телефонов, — заявил «Известиям» представитель Минэнерго.

По мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, правительство России, приступая к разработке мер господдержки электромобилей, идет в мировом тренде и пытается сдвинуть этот процесс с мертвой точки. На сегодня в стране зарегистрировано всего около 1000 «розеточных» авто. Что касается инициативы КамАЗа в этой области, то компания, возможно, видит себя в роли одного из крупных производителей электрических автобусов в России и СНГ, а в перспективе, может быть, и беспилотных транспортных средств, добавил эксперт.

Помимо КамАЗа желание войти в состав Национального консорциума развития автономного, подключенного и электрического транспорта также изъявили правительство Москвы, Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс, «Ростелеком», «Соллерс», «Россети», ФГУП НАМИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». В настоящее время ведется работа над «дорожной картой» создания консорциума.

В пресс-службе КамАЗа на запрос «Известий» не ответили.

Профильные министерства и ведомства совместно с заинтересованными организациями должны будут проработать предложения крупнейшего отечественного производителя тяжелых грузовых автомобилей ПАО «КамАЗ» и представить свои соображения уже до 17 августа.