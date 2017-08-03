Роспотребнадзор не сможет запретить торговлю зеленым картофелем и фермерским творогом из непастеризованного молока, а также ввести другие ограничения согласно новым санитарным правилам торговли пищевыми продуктами . Минэкономразвития дало отрицательное заключение на проект соответствующего постановления службы. Бизнес, в свою очередь, не видит в проекте негативных последствий для себя.

Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на проект постановления Роспотребнадзора об утверждении новых «Санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию» . Документ был разработан в качестве замены действующих требований еще в 2013 году, несколько раз дорабатывался и получил отрицательный отзыв уже в третий раз. Проект постановления предполагает ужесточение санитарно-эпидемиологических требований к состоянию и содержанию объектов торговли, запрет совместного хранения пищевых и непищевых продуктов, торговлю упавшими на пол или загрязненными иным способом продуктами, продажу неупакованной кулинарной продукции и др.

В частности, в Минэке не одобрили предложенный Роспотребнадзором запрет на прием и реализацию ряда категорий пищевой продукции — например, «позеленевших клубней картофеля», «условно годного мяса и мясопродуктов», «творога, изготовленного из непастеризованного молока, молока и сливок с повышенной кислотностью (самоквас)» . В заключении министерства, с которым ознакомились «Известия», поясняется, что ГОСТ допускает наличие зеленых пятен на картофеле, техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока…» не предусматривает запрета на продукцию непромышленного изготовления, а понятие «условно годное мясо и мясопродукты» не встречается в законодательстве РФ или ЕАЭС.

В заключении ОРВ названы «избыточными» и новые нормы хранения хлеба, предусматривающие расположение полок с мучными изделиями на высоте не менее 35 см от пола. В Минэкономразвития полагают, что такое требование справедливо только для неупакованной продукции.

Проект Роспотребнадзора предполагал также требование о прохождении осмотров и оформлении медкнижек для всех сотрудников торгующего продуктами предприятия. В Минэкономразвития же считают «необходимым включить в указанные пункты положения, что такие требования относятся к работникам, имеющим непосредственный контакт с пищевой продукцией».

Избыточным в министерстве сочли и требование «о наличии навеса над покупателями» на открытых частях розничных рынков.

Кроме того, подверглись критике пункты проекта постановления о раздельном хранении непищевой и пищевой продукции, а в случае с последней — раздельного складирования сырых продуктов, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции . Минэк предлагает привести нормы в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», согласно которому «если соседство непищевой продукции с пищевой продукцией либо пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида не приводит к ее загрязнению, их совместное хранение не запрещено».

Также избыточным и необоснованным в Минэкономразвития назвали распространение торговых санитарных требований на юрлиц, «деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией организаций торговли, реализующих пищевую продукцию».

«На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта… Минэкономразвития России сделан вывод о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ», — заключили в Минэкономразвития.

В Роспотребнадзоре сообщили, что получили замечания, рассматривают их и готовы обсуждать.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), напротив, поддержали предложенную Роспотребнадзором редакцию документа.

« Возникновение негативных последствий для бизнеса в случае принятия данного проекта не усматривается . Проект направлен на устранение излишнего административного давления в сфере розничной торговли», — сказано в отзыве комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку на проект.

Как указано в заключении ОРВ, новые требования могли бы распространяться на 488,6 тыс. организаций торговли пищевыми продуктами.