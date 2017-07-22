Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Washington Post о встрече российского посла Сергея Кисляка с ныне занимающим должность генпрокурора Джеффом Сешнсом.

Издание утверждает, что политики обсуждали предвыборную кампанию Трампа и перспективы отношений между США и Россией в случае избрания республиканца.

«Новая утечка разведданных от Amazon Washington Post на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки... должны прекратиться!» — написал Трамп в Twitter.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey's, must stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Одной из самых обсуждаемых тем в американских СМИ в последние дни стала возможность помилование фигурантов дела о вмешательствах в американские выборы.

Трамп отметил, что их вина пока не доказана, а единственное доказанное преступление — это утечки информации.

Президент США не первый раз обвиняет интернет-магазин Amazon и газета Washington Post в публикации «фейковых новостей».