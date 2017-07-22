Президент США Дональд Трамп, нарушив протокол и пообщавшись с президентом России Владимиром Путиным, показал, что ценит Россию выше, чем партнеров, пишет британская газета The Financial Times.

Ранее в СМИ появилась информация о неформальной беседе лидеров государств во время ужина на саммите G20. Позднее Трамп рассказал, что беседа, которая проходила «в основном в шутливой форме», длилась около 15 минут. В частности, политики затронули тему «приемных детей».

Британское издание отмечает, что американский президент допустил ошибку, поскольку при разговоре не присутствовал переводчик. Это дало Путину «колоссальное преимущество».

Якобы российский лидер мог говорить такие вещи, которые бы не решился произнести в присутствии свидетелей. Если президент России что-то пообещал американскому коллеге, то никто не сможет подтвердить его слова, сетуют британские журналисты.

Издание указывает, что сама беседа длилась час, и этого не могли не заметить союзники США. Трамп своими действиями дал понять, что ставит отношения с Россией выше, чем со своими сателлитами.