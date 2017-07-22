Бывший директор американской разведки Джеймс Клэппер опасается, что президент США Дональд Трамп «сделает Россию вновь великой». Его предвыборным слоганом было «сделать вновь великой» Америку.

На вопрос, воспринимает ли Трамп «российскую угрозу» серьезно, Клэппер ответил, что и сам не знает, воспринимает ли Трамп это так же серьезно и ясно, как директор нацразведки Дэн Коутс и директор ЦРУ Майк Помпео.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы». Расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената.